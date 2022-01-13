В Вене прошел третий раунд переговоров с Россией – на заседание собрался Постоянный совет ОБСЕ

Впервые за эту неделю в переговорах приняла участие Украина.

В Вене прошло заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Эта встреча членов является первой в 2022 году. В течение года в ОБСЕ председательствует Польша, говорится в Twitter организации.

Фото: OSCE

Заседание совета ОБСЕ
Фото: OSCE
Заседание совета ОБСЕ

Членами ОБСЕ являются 57 государств. Целью организации является решение военно-политических, экономических и вопросов безопасности.

Фото: Polish OSCE Chairmanship 2022

Фото: Polish OSCE Chairmanship 2022

Обновлено. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ОБСЕ "прозвучала консолидированная международная поддержка Украины" и "права государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть".

Фактически это заседание является третьим раундом переговоров с Россией по поводу деэскалации напряженности вокруг и в Украине. Сама Украина впервые участвует в этих переговорах, поскольку саммит РоSSия-США 10 января и заседание Совета НАТО-РФ участия украинских представителей не предполагали. Однако и Штаты, и Альянс согласовывали с Украиной позиции перед переговорами с россиянами.

Кремль требует юридических гарантий, что государства Восточной Европы никогда не смогут стать членами Североатлантического альянса. При этом переговорщик от РоSSии на саммите с США Сергей Рябков прямым текстом потребовал никогда не вовлекать в НАТО именно Украину. НАТО официально исключает это требование.

Кроме того, Кремль хочет уменьшения количества натовского вооружения в Европе.

Масштабы военных учений и количество техники на континенте – то, что США и НАТО готовы обсуждать, однако и Альянс в целом, и его страны-члены по отдельности исключают, что РоSSия может диктовать, кого брать или не брать в блок. Они отмечают: НАТО будет продолжать политику открытых дверей, а в отношении Украины – только само государство и 30 стран-членов блока вправе решать, присоединять ли его к Альянсу.

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