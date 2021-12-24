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2021-12-24
СНБО проведет заседание 29 декабря
Зеленский решил собрать членов Совбеза после доклада Данилова.
Фото: president.gov.ua
Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 29 декабря, соберется на заседание.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
"Сегодня, 24 декабря 2021 года, после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова президенту Украины Владимиру Зеленскому глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины", - сказано в сообщении.
Повестка дня пока не сообщалась.
Предыдущее заседание СНБО прошло 10 ноября.
На нем был введен ряд санкций, в том числе против владельцев самолетов летающих в РоSSию. Тогда же было принято решение продлить санкции за роSSийские выборы в оккупированном Крыму.