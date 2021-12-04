ВОЗ: новый штамм ковида омикрон обнаружили уже в 38 странах

Штамм коронавируса Дельта продолжает оставаться доминирующим во всем мире.

Новый штамм коронавируса омикрон обнаружили уже в 38 странах, на сегодняшний день он наиболее распространен в странах Африки.

Об этом заявила глава экспертной группы по противодействию COVID-19 при ООН Мария ван Керхово, сообщает пресс-служба ВОЗ.

В то же время в организации отмечают, что штамм коронавируса Дельта продолжает оставаться доминирующим во всем мире.

Эксперты пытаются выяснить, какой из штаммов более трансмиссивный и как они циркулируют одновременно в одной местности.

Напомним, Южно-Африканская Республика собирается ввести обязательную вакцинацию. Ранее местные профсоюзы выступали против такого шага, но после появления нового штамма коронавируса, получившего название омикрон, они изменили свое мнение.