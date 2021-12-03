Обвинительный акт против эксперта по делу "трубы Медведчука" направили в суд

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении эксперта УкрГИАП, заключение которой способствовало отчуждению из государственной собственности части нефтепродуктовода "Самара - Западное направление".

Обвиняемая – бывшая заместитель директора ГП "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" – по данным следствия, составила заведомо недостоверное заключение, которое стало основанием для вынесения судебного решения по отчуждению трубы из государственной собственности. В августе 2017 года Хозяйственный суд Ровенской области отказал в признании права собственности на участок украинской части магистрального нефтепродуктопровода, сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Детективы установили, что эксперт сознательно изложила выводы в интересах частного субъекта хозяйствования. Таким образом ООО «Прикарпатзападтранс» на основании судебного решения, базировавшегося на заведомо ложном заключении эксперта, безосновательно получило в собственность часть магистрального нефтепродуктпровода "Самара – Западное направление", имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение", – отметили в сообщении.

О подозрении эксперту сообщили в феврале этого года. Расследование других эпизодов этого дела продолжается.

Напомним, что НАБУ с 2017 года расследует факты передачи права собственности на украинскую часть трубы "Самара – Западное направление" роSSийским компаниям и компаниям, которые могут быть связаны с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Эта труба была построена при Советском Союзе и после обретения независимости Украиной должна была перейти в государственную собственность на основании правопреемственности.

Однако "дочка" роSSийского АК "Транснефтепродукт" не передала Украине часть трубы, пролегающей по нашей территории. В 2011 году Ровенский хозяйственный суд признал право собственности на украинскую часть нефтепродуктопровода по Украине, а Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах решение подтвердили.

Однако уже в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил решение якобы по вновь открывшимся обстоятельствам. В 2017 году этот же суд принял решение, в основе которого было заведомо ложное заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрГИАП", и признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" за ООО "Прикарпатзападтранс".

Сам Медведчук заявлял, что он и его семья не имеют отношения к трубопроводу.

Магистраль была возвращена в собственность государства решением Совета нацбезопасности и обороны от 19 февраля. При предыдущих владельцах в 2017-2019 годах было уничтожено почти 400 километров нефтепродуктопровода.