Экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал к объединению антипутинские силы в Украине. Об этом он сказал во время выступления на Киевском Форуме по случаю 30-летия восстановленной Государственности и Свободы. Порошенко подчеркнул – роSSийская угроза вышла на качественно новый и гораздо более опасный уровень.

«Как бы тревожно ни было, как бы нас, украинцев, ни пугали, я хочу подчеркнуть: нет никаких оснований для отчаяния, для пессимизма. Мы преодолевали трудности и в более трудные времена, мы являемся оптимистами. И нас вдохновляет способность украинцев защищать свою землю, защищать свое государство и ключевое – защищать свою свободу», – подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что 1 декабря 2013 года миллионы украинцев вышли на Майданы по всей Украине протестовать против несправедливости и начали писать новую европейскую страницу нашей независимости, авторами которой есть каждый человек и союзники Украины с обеих сторон Атлантики.

«Мы как государственники готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны в конце концов могли сконцентрироваться на совместном плане противодействия внешней агрессии. Поэтому мы еще раз призываем власть к совместным действиям ради отечества, к объединению усилий, к международным партнерам мы обращаемся по поводу всесторонней поддержки этой борьбы», – резюмировал лидер партии «Европейская Солидарность».