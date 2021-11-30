Соха считает, что из "Слуги народа" могут выйти еще больше 10 мажоритарщиков

"Я вижу эти настроения, я вижу, что их довольно много".

Народный депутат Роман Соха считает, что вслед за ним из фракции "Слуга народа" могут выйти еще больше 10 нардепов-мажоритарщиков.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту LB.ua. "Я вижу эти настроения, я вижу, что их достаточно много. Не могу сказать точную цифру, думаю, что больше десятка", – пояснил он.

Соха отметил, что лично с президентом Владимиром Зеленским общался более года назад, летом 2020 года, но пытался донести до него свое несогласие с политикой власти из-за руководства фракции.

"Всю эту информацию мы пытались донести через руководство фракции, через руководство заместителей фракции, они все знают наши настроения. Реакции никакой не было", – отметил он.

Нардеп добавил, что свое будущее сейчас видит вместе с МФО Дмитрия Разумкова "Разумная политика", в состав которого входит.

"Я выбрал ту стратегию и те принципы, которые внедряет МФО "Разумная политика". Там нет ничего нового, там взято то, что мы обещали, когда шли как "Слуга народа", и просто мы будем пытаться это выполнять", – заверил он.

Парламентарий объявил о своем решении выйти из фракции СН на заседании 30 ноября. Он сказал, что не согласен с кадровой политикой, в том числе с назначением бывшего гендиректора "Запорожстали" Игоря Шурмы заместителем главы Офиса президента.

Также Соха сказал, что не понимает оставление в должности замглавы ОПУ Олега Татарова и первого замсекретаря СНБО Демченко.

Разумков, комментируя это решение Сохи, сказал, что "сегодня он вышел из фракции, выразив несогласие с происходящим в Офисе президента и с тем, насколько те принципы, которые декларировались, отличаются от того, что есть на самом деле. Фактически это предательство обещаний и принципиальных позиций.

Соха был избран по мажоритарному округу (№75, Запорожье) и не потеряет мандат после выхода из фракции.