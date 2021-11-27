Бывший топ-чиновник МВД Грицак опроверг свое участие в подготовке переворота

"У меня не могло быть даже замыслов по поводу участия в каком-то государственном перевороте".

Фото: https://ukraine.segodnya.ua/ Василий Грицак

Бывший заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины и бывший высокопоставленный чиновник МВД Василий Грицак опроверг свое участие в подготовке госпереворота, о чем раньше рассказали журналисту BuzzFeedNews Кристоферу Миллеру в Офисе президента.

Об этом Грицак рассказал в комментарии изданию “Obozrevatel”.

"Говорить о том, что я имею отношение к какому-либо сговору или государственному перевороту, использует ли меня Ахметов, или я ему помогаю, нет никаких оснований", - сказал экс-чиновник.

Он опроверг информацию о том, что покинул Украину после 2014 года. По его словам, в настоящее время он проживает в Киевской области. Он также добавил, что в Крыму, где якобы находятся все фигуранты дела, он в последний раз был в 2005 году.

Отрицал он также общение с Ринатом Ахметовым - по словам Грицака, в последний раз он виделся с ним в 2007 году.

"Никаких дел у меня с ним не было", – подчеркнул Грицак.

В то же время он подтвердил, что был знаком с генералом Эдуардом Федосовым, которого журналист BuzzFeed упоминал как одного из мятежников.

"Я работал в Министерстве внутренних дел, он работал в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью... Знаю его нормально, но в последний раз генерала Федосова я видел где-то в 2010-2012 году. У меня есть его номера телефонов, но я с ним не общаюсь, у меня нет никаких вопросов с ним", – рассказал Грицак.

Он также подтвердил знакомство и с Алексеем Васильевым, тоже работавшим в структурах МВД . В последний раз с ним Грицак, по его словам, виделся в 2011 или 2012 году во время вручения наград.

"До сих пор я с ним больше не встречался и ни разу не звонил", - подчеркнул бывший чиновник.

В то же время упомянутого Миллером офицера ФСБ РФ Василия Лаптева Грицак не знает.

"Я ни с кем из них не общаюсь... не знаю, какие доказательства могут привести. У меня не могло быть даже замыслов по поводу участия в каком-то государственном перевороте. Меня совсем этот вопрос не интересует, я сейчас занимаюсь своим здоровьем. Я считаю, что это чушь", - резюмировал Грицак.

Напомним, что во время вчерашнего пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся с участием россиян на 1-2 декабря попытке госпереворота.

В разговорах, перехваченных разведкой, говорится, что украинское общество якобы готово к новой революции, а "Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота - смены действующего президента".