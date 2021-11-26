Зеленский объяснил полет в Карпаты на вертолете ГСЧС поломкой президентского самолета

Он сказал, что в резиденции "Синегора" планируется празднование 30-летия украинской дипломатии.

Зеленский объяснил полет в Карпаты на вертолете ГСЧС поломкой президентского самолета
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский объяснил свой недавний визит на государственную дачу "Синегора" в Гуте в Карпатах. Он подчеркнул, что имеет полное право на пребывание на этой государственной даче и решил улететь туда на один день, вечером пятницы 19 ноября, с семьей. Параллельно он проводил планирование масштабного мероприятия – празднования 30-летия украинской дипломатии, которое планируется провести именно в государственной резиденции.

Об этом он рассказал в ответе на вопрос журналиста УП Михаила Ткача, ранее подготовившего расследование о праздновании юбилея главы Офиса президента Андрея Ермака.

"О государственной даче - я имею на это полное право, что я не хочу жить в этом отеле, имею на это полное право. Должен купить дом, снять его, но чтобы я не сделал, вы все равно будете приезжать ко мне в гости и запускать дроны. Кстати, объект "Синегоры" – защищенный объект, а вы используете дроны. Несмотря на то, что это нарушение законодательства, уважаемый прокурор Михаил", – отметил президент.

Относительно своего обещания передать госдачи для отдыха детям, он сказал: "В государственной резиденции, где я есть, и имею на это полное право, там много зданий, и они переданы детям. Детям, которые живут без родителей. Это уже год, это обещание полностью выполнено".

Он добавил, что всего был четыре раза за 2,5 года президентства в "Синегоре". Зеленский заметил, что готовится проект предоставления в пользование госдач дипломатам. А на 22 декабря в "Синегоре" запланировано масштабное мероприятие по случаю 30-летия украинской дипломатии.

"22 число декабря – очень важный день. Мероприятия будут проходить три дня – тридцатилетие украинской дипломатии. Я хотел до этого времени предоставить возможность, чтобы мы использовали резиденцию для мероприятия. Все послы знают об этом. 20 числа будет Ивано-Франковск, будет первый приезд послов, с нашими всеми послами сразу никто не встречался. Все это будет происходить в государственной резиденции в Гуте. Много всего делается, и вертолеты, чтобы обустроить много вещей", – отметил президент.

"Я прилетел туда без гостей, не на частном самолете. Вы не обратились ко мне лично после того, как я там был. За два часа до эфира вы обратились в офис (Ткач заметил, что было не два, а семь часов. – Ред.). Я имею полное право иногда отдыхать. Благодаря вам для меня больше нет места в Киеве, где я могу отдыхать. Это неправильно. Я живой человек и имею право на личную жизнь", – отметил он.

Зеленский также сказал, что родившийся 21 ноября Андрей Ермак отказался праздновать.

"Он сказал, что завтра здесь будут люди, которые скажут: "Пока идет возложение цветов, кто-то там что-то празднует, пляски на крови", - заявил президент.

Он подтвердил, что был в "Синегоре", и был там с Андреем Ермаком. Президент сказал, что летал вертолетом ГСЧС, потому что президентский самолет и вертолет сломаны.

"В пятницу вечером после работы я со своей семьей улетел на один день отдохнуть. И да, я полетел", – отметил он.

Президент добавил, что в вертолете были сопровождающие лица, ведь президент не может летать один.

"Самолет президента не работает, потому что не может директор ГУДа выделить средства, потому что все медиа кричат – не дай Бог, что что-то тратится на президента. Самолет ремонтируется", - объяснил президент, почему использовался вертолет ГСЧС.

Зеленский подтвердил, что действительно встречался там с главой Минрегиона Алексеем Чернышевым, но не для празднования юбилея Ермака, а для планирования предстоящего мероприятия с дипломатами, и никаких "цыган и медведей он не вызывал".

"Я прекрасно отдохнул с господином Чернышевым, работая в ночь с пятницы на субботу. В субботу у меня был выходной день. Вместе со мной был глава офиса и моя семья. В воскресенье (в сам День рождения Ермака. – Ред.) я улетел в 7 утра", – отметил он.

Затем президент принял участие в возложении цветов по случаю Дня Свободы и Достоинства. Затем он уехал на работу, провел встречи с военными, имел совещания, а затем награждения.

Напомним, 24 ноября УП обнародовала материал о том, что президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче. Гостей в резиденцию в Карпатах доставляли с помощью вертолетов ГСЧС.

В Офисе президента отметили, что в пятницу Зеленский работал в Киеве. Вечером того дня отбыл в резиденции в Гуте. В воскресенье он был в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте.

В ведомстве также отметили, что пользование резиденцией в Гуте в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, "происходило согласно обычным протоколам о перемещении президента и его сотрудников и использование соответствующих объектов".

Ермак заявил, что четырехдневного празднования не было и никакие самолеты не использовались.

Он также сказал, что День рождения праздновал фактически ночью, когда приехал к маме.



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