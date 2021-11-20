В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки

Австрия – это первая европейская страна и в целом одна из первых в мире, которая вводит обязательную вакцинацию для всех.
18 ноября австрийский канцлер Александер Шалленберг заявил, что вакцинация от коронавируса в стране станет обязательной с февраля 2022 года. Также с 22 ноября планируют ввести всеобщий локдаун, а не только не для невакцинированных.
С 15 ноября в Австрии действует локдаун для жителей, не вакцинированных от COVID-19. Ограничения распространяются на лиц от 12 лет. Им запрещено выходить из дома, кроме как в продуктовые магазины, аптеки. Также можно выходить на улицу для занятий спортом. Разрешены поездки для получения медицинской помощи.