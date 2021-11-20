В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки

На улицы австрийской столицы вышли 40 тысяч человек.

Заявления власти о введении в Австрии локдауна и обязательной вакцинации от коронавируса вызвало волну протестов.

В субботу, 20 ноября, на улицы столицы Австрии Вены вышли десятки тысяч человек.

По данным издания Kurier, акции прошли по всей стране.

"Но в центре внимания - Вена. А здесь дежурит полиция из 1 300 офицеров. По данным полиции, в субботу днем на улице было 40 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Как отмечает австрийское издание, в преддверии акций в группах Telegram откровенно призывали к насилию.

Сегодня в Вене протестующие забросали полицию полными банками пива, а один из демонстрантов хотел выхватить у офицера служебное оружие.

Несколько человек были арестованы. Полиция применила против протестующих перечный газ.

Австрия – это первая европейская страна и в целом одна из первых в мире, которая вводит обязательную вакцинацию для всех.

18 ноября австрийский канцлер Александер Шалленберг заявил, что вакцинация от коронавируса в стране станет обязательной с февраля 2022 года. Также с 22 ноября планируют ввести всеобщий локдаун, а не только не для невакцинированных.

С 15 ноября в Австрии действует локдаун для жителей, не вакцинированных от COVID-19. Ограничения распространяются на лиц от 12 лет. Им запрещено выходить из дома, кроме как в продуктовые магазины, аптеки. Также можно выходить на улицу для занятий спортом. Разрешены поездки для получения медицинской помощи.