"Слуга народа" исключила из состава политсовета нардепа Коваль, вошедшую в объединение Разумкова
Ранее она также не голосовала за отставку главы парламента.
Из политсовета "Слуги народа" исключили народного депутата Ольгу Коваль. Решение было принято на вчерашнем съезде партии.
Информацию об исключении LB сообщили источники во фракции и политсовете "Слуги народа". Данные о том, что Коваль была исключена из-за связи с Разумковым, собеседники назвали "манипуляцией".
Коваль в октябре вошла в список депутатов, присоединившихся к межфракционному объединению Дмитрия Разумкова "Умная политика".
Коваль Ольга Владимировна была избрана в парламент под номером 58 в списке "Слуги народа". Возглавляет подкомитет по профессионально-техническому и профессиональному высшему образованию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.
Согласно информации на сайте СН, Коваль – преподаватель, кандидат технических наук, доцент Национального университета пищевых технологий (НУПТ). Имеет два высших образования: технологическое и экономическое. Глава студенческого научного общества НУПТ.
При рассмотрении отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады Коваль не голосовала.