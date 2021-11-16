"Слуга народа" исключила из состава политсовета нардепа Коваль, вошедшую в объединение Разумкова

Ранее она также не голосовала за отставку главы парламента.

Из политсовета "Слуги народа" исключили народного депутата Ольгу Коваль. Решение было принято на вчерашнем съезде партии.

Фото: Facebook Юлия Коваль Юлия Коваль

Информацию об исключении LB сообщили источники во фракции и политсовете "Слуги народа". Данные о том, что Коваль была исключена из-за связи с Разумковым, собеседники назвали "манипуляцией".

Коваль в октябре вошла в список депутатов, присоединившихся к межфракционному объединению Дмитрия Разумкова "Умная политика".

Коваль Ольга Владимировна была избрана в парламент под номером 58 в списке "Слуги народа". Возглавляет подкомитет по профессионально-техническому и профессиональному высшему образованию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Согласно информации на сайте СН, Коваль – преподаватель, кандидат технических наук, доцент Национального университета пищевых технологий (НУПТ). Имеет два высших образования: технологическое и экономическое. Глава студенческого научного общества НУПТ.

При рассмотрении отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады Коваль не голосовала.