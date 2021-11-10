В Кривом Роге нашли повешенным двоюродного брата погибшего мэра Павлова

Обстоятельства смерти устанавливают правоохранители.

В Кривом Роге нашли повешенным двоюродного брата погибшего мэра Павлова

В Кривом Роге в собственном доме нашли повешенным Бориса Павлова - двоюродного брата покойного мэра Константина Павлова.

Об этом сообщила представитель Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает "Общественное".

По ее словам, в полицию обратилась гражданская жена Бориса Павлова, увидевшая его повешенным в доме.

Обстоятельства смерти устанавливают правоохранители, Тело уже направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома. Сначала полиция рассматривала три версии гибели – убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Впоследствии версию умышленного убийства или инсценировку убийства правоохранители отвергли и сообщили, что рассматриваются версии самоубийства или доведение до него.

18 октября нашли мертвым Андрея Павлова в его собственной квартире. Он был младшим братом Константина Павлова. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он умер в результате отравления алкоголем.

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