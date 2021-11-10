В Кривом Роге нашли повешенным двоюродного брата погибшего мэра Павлова
Обстоятельства смерти устанавливают правоохранители.
В Кривом Роге в собственном доме нашли повешенным Бориса Павлова - двоюродного брата покойного мэра Константина Павлова.
Об этом сообщила представитель Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает "Общественное".
По ее словам, в полицию обратилась гражданская жена Бориса Павлова, увидевшая его повешенным в доме.
Обстоятельства смерти устанавливают правоохранители, Тело уже направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома. Сначала полиция рассматривала три версии гибели – убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Впоследствии версию умышленного убийства или инсценировку убийства правоохранители отвергли и сообщили, что рассматриваются версии самоубийства или доведение до него.
18 октября нашли мертвым Андрея Павлова в его собственной квартире. Он был младшим братом Константина Павлова. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он умер в результате отравления алкоголем.