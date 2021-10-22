Регламентный комитет поддержал отстранение нардепа Третьяковой от 5 пленарных заседаний

Голосовать за это будут в зале на следующей пленарной неделе.

Регламентный комитет поддержал отстранение нардепа Третьяковой от 5 пленарных заседаний
Галина Третьякова
Фото: Макс Левин

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал отстранение «слуги народа» Галини Третьяковой, которая попала в скандал из-за своего высказывания о смерти коллеги из группы "За будущее" Антона Полякова.

В то же время комитет отказался рассматривать требование депутатов "Евросолидарности" об отстранении Третьяковой от возглавления комитета социальной политики. В комитете отметили, что это не входит в его компетенцию, сообщила народный депутат Ирина Геращенко ("ЕС") в Facebook.

Это еще не окончательное отстранение депутата, а только рекомендация. Нардеп регламентного комитета Павел Фролов в Telegram сообщил, что в зале за это будут голосовать на следующей пленарной неделе без обсуждения.

"Регламентный комитет рекомендовал парламенту лишить Галину Третьякову права принимать участие в 5 пленарных заседаниях за ее высказывания по смерти Антона Полякова (10 членов Комитета - за, 1 - воздержался. Все представители фракции СН поддержали такое решение Комитета)", - отметил он.

Напомним, что известие о смерти Антона Полякова появилось утром 8 октября. Офис генерального прокурора заявил, что он умер в результате острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Позже токсикологическая экспертиза обнаружила в его теле следы алкоголя и метадона. Полиция рассматривает две версии смерти - естественная вследствие болезни и отравление, как самостоятельное, так и посторонними лицами.

В день смерти Польякова Третьякова прокомментировала смерть коллеги в партийном чате словами "одним врагом меньше". На замечания коллег по парламенту она заявила о "наступлении на свободу слова".

На фоне скандала депутаты потребовали ее отстранения от пленарных заседаний, а также снятия с должности руководителя комитета. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает маловероятным отстранение Третьяковой с должности главы социального комитета.

Затем Третьякова на вопрос журналистов о том, сожалеет ли она о своих словах, сказала, что это - "относительная категория".

"Я подумаю над этим ... Есть регламент, где четко написано, что для того, чтобы отстранили, нужно выступить в парламенте. Мы не отстраняем народных депутатов, которые тут в дверях людей "скотиняками" называли. Это ведь тоже оскорбление. Мы не отстраняем народных депутатов, которые здесь используют глаголы, кто-то в зале "тявкает и визжит". Посмотрите на стенограммы, какие оскорбления", - отметила Третьякова.

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