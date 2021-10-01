Боевики начали демонтаж "таможенных постов" на границе между "ДНР" и "ЛНР"

Сегодня, 1 октября, группировки "ДНР" и "ЛНР" начали демонтаж "таможенных пунктов" между подконтрольными им территориями.

Сепаратистские информресурсы показали демонтаж "таможенного пункта" "Дебальцево", сообщают Новости Донбасса.

Как отмечается, ровно в 10:00 начался разбор конструкций на посту - шлагбаумов, ограничивающих знаков и тому подобное.

"ЛНР" проводит зеркальные действия.

Демонтаж "таможенных постов" происходит в рамках выполнения "договора о создании единой таможенной территории и развития экономической интеграции" между "ДНР" и "ЛНР", который вступил в силу 30 сентября.

Соглашение предусматривает введение "ДНР" и "ЛНР" "общего таможенного тарифа, единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности, единой методологии статистики внешней и взаимной торговли, унифицированного законодательства в сфере регулирования, включая идентичные правила определения таможенной стоимости товаров" и другие.

Согласно договору предусмотрено ликвидировать "таможенные посты" на всех четырех автомобильных пунктах пропуска между "ДНР" и "ЛНР".