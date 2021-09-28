Финляндия заявляет об увеличении активности спецслужб Китая и РоSSии

Разведки иностранных государств, в том числе, проявляют интерес к подготовке значимых политических решений.

Финляндия регулярно становится объектом широкомасштабной нелегальной разведывательной деятельности. Интерес к возможностям страны в области кибербезопасности проявляют, в частности, РоSSия и Китай .

Об этом говорится в недавнем отчете финской полиции безопасности SUPO, сообщает Yle.

Разведки иностранных государств, в том числе, проявляют интерес к подготовке значимых политических решений. Также их интересуют отношения Финляндии в НАТО, вопрос арктических территорий, а также навыки и технологии в области кибербезопасности.

По прогнозу SUPO, уровень угрозы кибершпионажа не снизится в течение ближайших пяти лет.

"На ситуации сказывается ухудшение отношений между государствами. Накаляется обстановка во всем мире. В этих условиях особенно авторитарные государства испытывают необходимость в разведывательной информации. По нашим оценкам, в Финляндии продолжается широкомасштабная деятельность иностранных разведок. Финляндия интересует, главным образом, Китай и РоSSию. Небольшие страны тоже ведут разведку, но их деятельность сконцентрирована прежде всего на выходцах из этих стран", - заявил начальник SUPO Антти Пелттари.

Также в докладе указывается, что угрозу для безопасности Финляндии представляет киберпреступность. Через компьютерные сети можно парализовать, например, работу коммунальных служб и больниц.