Финляндия заявляет об увеличении активности спецслужб Китая и РоSSии
Разведки иностранных государств, в том числе, проявляют интерес к подготовке значимых политических решений.
Финляндия регулярно становится объектом широкомасштабной нелегальной разведывательной деятельности. Интерес к возможностям страны в области кибербезопасности проявляют, в частности, РоSSия и Китай.
Об этом говорится в недавнем отчете финской полиции безопасности SUPO, сообщает Yle.
Разведки иностранных государств, в том числе, проявляют интерес к подготовке значимых политических решений. Также их интересуют отношения Финляндии в НАТО, вопрос арктических территорий, а также навыки и технологии в области кибербезопасности.
По прогнозу SUPO, уровень угрозы кибершпионажа не снизится в течение ближайших пяти лет.
"На ситуации сказывается ухудшение отношений между государствами. Накаляется обстановка во всем мире. В этих условиях особенно авторитарные государства испытывают необходимость в разведывательной информации. По нашим оценкам, в Финляндии продолжается широкомасштабная деятельность иностранных разведок. Финляндия интересует, главным образом, Китай и РоSSию. Небольшие страны тоже ведут разведку, но их деятельность сконцентрирована прежде всего на выходцах из этих стран", - заявил начальник SUPO Антти Пелттари.
Также в докладе указывается, что угрозу для безопасности Финляндии представляет киберпреступность. Через компьютерные сети можно парализовать, например, работу коммунальных служб и больниц.
Напомним, в прошлом месяце контрразведчики Службы безопасности Украины прекратили разведывательно-подрывную деятельность агента главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РоSSии на Херсонщине. Им оказался местный житель, пенсионер вооруженных сил СССР.