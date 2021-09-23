Киевсовет согласовал назначение Крищенко заместителем Кличко

Бывший полицейский будет работать в руководстве КГГА.

Киевсовет согласовал назначение Крищенко заместителем Кличко
Фото: Київрада

Киевский городской совет согласовал назначение бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко заместителем главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

За это в четверг, 23 сентября, проголосовал 91 депутат городского совета. Его поддержали все фракции городского совета, кроме "Слуги народа".

Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

"Уверен, что смогу воплотить все идеи и инициативы, достичь большого уровня взаимодействия, координации по этому поводу", - сказал он во время своего выступления.

Крищенко будет уже 15-м заместителем Кличко, который назвал своего нового подчиненного "настоящим бойцом за Украину" и "профессионалом с принципами".

"Он более пяти с половиной лет возглавлял столичную полицию - в непростое время и в непростых условиях. От реформирования милицейской системы в современную полицию к обеспечению правопорядка в столице во время различных мероприятий. Именно такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его общины. Убежден, это назначение усилит эффективность мер, воплощает столица для безопасности жителей и гостей Киева", - сказал Кличко.

Напомним, что Крищенко возглавлял полицию Киева с 15 декабря 2015 года по 11 августа 2021 года.

Полицейский прославился в апреле 2014 года благодаря защите Горловского райотдела милиции от сепаратистов. Тогда он сбросил с крыши здания роSSийский триколор, за что был сильно избит. Некоторые пророSSийские сайты даже сообщали, что его убили. За героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге Крищенко наградили орденом "За мужество" III степени.

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