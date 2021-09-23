"Слуга народа" Буймистер снова проголосует против закона об олигархах

Депутат не исключает санкций руководства фракции после голосования.

"Слуга народа" Буймистер снова проголосует против закона об олигархах
Людмила Буймістер
Фото: facebook//Liudmyla Buimister

Депутат «Слуги народа» Людмила Буймистер, которая единственная голосовала против законопроекта об олигархах в первом чтении, снова проголосует против.

Об этом она рассказала в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Так же буду голосовать", - сказала Буймистер.

Она также отметила, что не исключает санкций руководства фракции после голосования «против».

Депутат добавила, что не знает, будет ли кто-то из фракции тоже голосовать против этого законопроекта.

"Я думаю, что никто не признается в этом до голосования ... А я говорю открыто, потому что мне нечего терять", - сказала она.

"Тем более, что это - та сфера, в которой я являюсь специалистом. Я ничего не говорила о недостатках других законов, которые принимались и голосовались .... Хотя они есть. Но когда это моя профессиональная отрасль, и я знаю, как это сделать правильно ... Но никто не хочет слышать, поэтому я говорю вам, украинскому обществу. Если не слышит Банковая и руководство фракции, то пусть услышит украинский народ", - добавила Буймистер.

Напомним, 17 сентября профильный комитет Рады утвердил законопроект об олигархах ко второму чтению. Были учтены только 13 депутатских поправок из 1 271.

Сегодня, 23 сентября, Верховная Рада рассмотрит первым вопросом законопроект во втором чтении. Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что есть необходимое количество голосов для его принятия. Он также сообщил, что законопроект будет рассмотрен "по статьям".

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