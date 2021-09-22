В наблюдательный совет "Центрэнерго" вошел представитель Офиса президента

Акционеры избрали новых членов наблюдательного совета.

В наблюдательный совет "Центрэнерго" вошел представитель Офиса президента
Фото: divannaya-sotnya.com.ua

Акционеры ПАО "Центрэнерго" избрали новых членов наблюдательного совета для компании, в ряды которых вошел и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Соответствующее собрание состоялось 16 сентября, передает "Первый деловой".

По данным издания, возглавит наблюдательный совет глава ОП Андрей Ермак. Однако эту информацию в Фонде госимущества опровергли, отметив, что в наблюдательный совет войдет "представитель Офиса президента".

Также сообщается, что в состав совета вошли такие личности, как Олесь Шевчук, Полина Андриенко, Михаил Горбан и Михаил Столитний.

Также в составе совета остались Денис Кудин, Андрей Гота, Александр Мужель, Валерий Щекатуров и Валерий Безлепкин.

Ранее в пресс-службе Министерства развития общин и территорий сообщили, что Наблюдательный совет объявил о проведении конкурса на должность директора Фонда энергоэффективности. Как отметили в ведомстве, конкурс будет состоять из трех этапов. В частности, - из подготовительного этапа, этапа оценки и этапа избрания победителя.

Напомним, в начале марта заместителя главы Фонда госимущества Дениса Кудина избрали главой наблюдательного совета "Центрэнерго". Ранее Кудин также возглавлял дирекцию розничных продаж ООО ВОГ Ритейл.

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