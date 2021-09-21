В "Слуге народа" подтвердили подготовку "большого совещания" с участием Зеленского

Место встречи пока определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины.

Фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины", - написала Палийчук в телеграме.

Представитель фракции подчеркнула, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание.

Она заверила, что мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.

На совещании планируется обсудить стратегии власти на следующий год, достижения за прошедшие два года и план законопроектных работ.

Ранее сегодня глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий назвал неправдивой информацию о новом обучении нардепов в Трускавце.

Сообщение о якобы новых учениях в Трускавце для «слуг народа» появилось на сайте издания "Украинская правда". Оно, ссылаясь на свой Telegram канал, отметило, что Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.

Источники якобы сообщили, что на встрече "будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях".

Напомним, в июле 2019 года нардепы от "Слуги народа" провели недельный курс обучения в Трускавце. Подробнее читайте в материале LB.ua "Як депутатів Зеленського «робили»".

На "выпускной" к "Слугам народа" приезжал президент Зеленский, который предупредил их о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний. При этом президент подчеркнул, что влиять на партию он не будет.

Недельный семинар обошелся "Слуге народа" более чем в 11 млн гривень.

В ноябре 2020-го глава партии Александр Корниенко анонсировал "Трускавець-2" для "слуг народа" в январе 2020-го. Однако из-за пандемии коронавируса обучения так и не провели.