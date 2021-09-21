СБУ начинает информационную кампанию по борьбе с сепаратизмом, вербовкой и распространением фейков

Кампания продлится три месяца и будет проходить в тех областях Украины, которые, кроме зоны проведения ООС, представляют повышенный интерес для иностранных спецслужб.

СБУ начинает информационную кампанию по борьбе с сепаратизмом, вербовкой и распространением фейков
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины, в партнерстве с Центром стратегических коммуникаций "Стратком Украина" начинает информационную кампанию "Имеешь информацию об опасности - звони в СБУ".

Как отмечается на сайте СБУ, главная задача кампании - донести до граждан информацию о «горячей линии» СБУ 0-800-501-482, на которую можно обращаться в случаях, когда имеются данные о возможной угрозе нацбезопасности Украины. Информация, полученная по телефону доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.

"Главная цель кампании - борьба с сепаратизмом, вербовкой граждан Украины со стороны иностранных спецслужб, а также противодействие распространению фейков, дезинформации и пропаганде страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кампания продлится три месяца и будет проходить в тех областях Украины, которые, кроме зоны проведения ООС, представляют повышенный интерес для иностранных спецслужб, а именно: Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской.

Проект финансируется правительством США в рамках сотрудничества со Службой безопасности Украины. За его реализацию будет отвечать Центр стратегических коммуникаций "Стратком Украины", с которым СБУ подписала Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.

Напомним, ранее Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Государственную думу РоSSии, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма.

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