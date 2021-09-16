Апелляционный суд оставил экс-министра Рудьковского под круглосуточным домашним арестом

Постановление оставлено без изменений, а апелляционные жалобы защиты и прокуратуры - без удовлетворения.

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего министра транспорта и связи Николая Рудьковського, подозреваемого в похищении и истязании руководителя компании "Нефтегаздобыча".

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"16 сентября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября 2021 года, которым изменена подозреваемому Р. мера пресечения с домашнего ареста в определенный период суток на круглосуточный домашний арест до 29 сентября 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление оставлено без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры - без удовлетворения.

Напомним, Рудьковский подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека»), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 ("Пытки"), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют организацию резонансного похищения топ-менеджера "Нафтогаздобычи" Олега Семинского, пропавшего без вести 3 февраля 2012-го, когда его похитили посреди Киева , и нашедшегося только через три года, в мае 2015 года. После похищения Семинского акционером компании стал Ринат Ахметов.

Сейчас Семинский делает политическую карьеру, став депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Рудьковский тем временем успел посидеть в роSSийской тюрьме - в декабря 2019 г. Московский суд приговорил его к двум годам колонии общего режима за "нападение на посольство РФ в Киеве ". В начале 2021 года он вышел на свободу и вернулся в Украину.

Постановлением следователя судьи Печерского районного суда Киева от 5 июля 2021 года было удовлетворено ходатайство защитника Рудьковского и применена к нему мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а 30 июля подозреваемый обратился к процессуальному руководителю с ходатайством о предоставлении ему разрешения на выезд для обследования и лечения в Вене (Австрия) в период с 5 по 21 августа 2021 года.

В связи с этим ОГП выдал разрешение Рудьковскому на выезд исключительно в Вену и исключительно с целью получения медицинской помощи. 11 августа появилась информация о пребывании Рудьковского в Монако.

Рудьковский был министром транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп VII созыва от Партии регионов (2012-2014).