Ляшко снова не смог определиться с победителем конкурса на должность главы НСЗУ

Участие в конкурсе не приняли все желающие кандидаты.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко снова не смог выбрать победителя в конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом Ляшко рассказал в комментарии Lb.ua.

По его словам, участие в конкурсе не смогли принять все желающие, поскольку не все успели получить сертификат о владении государственным языком, необходимый для участия в конкурсе.

"Мы поговорили с кандидатами, которые принимали участие в конкурсе, и они согласились, что будет действительно справедливо провести конкурс еще раз, добавив большее количество участников", - сказал Ляшко.

Это уже четвертый проваленный Минздравом конкурс. Два раза не смог выбрать победителя предыдущий глава ведомства Максим Степанов, и еще дважды с кандидатурой не определился Виктор Ляшко.

Добавим, участниками этого конкурса были Анна Фенчак, Татьяна Бойко, Дмитрий Самофалов и Оксана Сухорукова, занимающие различные должности в НСЗУ.

В финал вышли Бойко и Самофалов. Бойко была финалисткой прошлого конкурса, вместе с ней к собеседованиям допустили Вадима Аристова.

Напомним, что 4 августа правительство объявило повторный конкурс на должность главы НСЗУ. Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что "ожидает кандидатур для избрания достойного и амбициозного руководителя стратегического для системы здравоохранения ведомства с годовым бюджетом более 120 млрд грн".

Также Ляшко хотел видеть руководителя, "который "будет жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему".

В начале июля в Министерстве здравоохранения состоялись собеседования с кандидатами на должность главы НСЗУ. Сообщалось, что глава Минздрава решил снова перезапустить конкурс на эту должность.

Как известно, после увольнения в 2019 году Олега Петренко НСЗУ возглавляли временные руководители. После отставки Петренко провели конкурс, но действующий тогда министр Максим Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, поэтому руководителя НСЗУ решили временно назначить по внеконкурсной процедуре. Обязанности главы службы возложили на Оксану Мовчан, а в августе 2020 года - на Андрея Виленского.

После отмены нормы о запрете проведения конкурсов на госслужбу, введенном в связи с пандемией, был объявлен в том числе и конкурс на главу НСЗУ.

В апреле 2021 года до финального этапа дошли Виленский, Бойко и Аристов, но после смены министра конкурс был перезапущен. Впрочем, в финал снова попали эти три кандидата.

14 июля Кабинет министров назначил Дмитрия Самофалова временно исполняющим обязанности главы НСЗУ.

Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Она является важным органом в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать соглашения больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.