Чешского вице-премьера допросят правоохранители из-за срыва визита в Москву

Ранее чешское СМИ обнародовало расследование, что Гамачек собирался договариваться с Россией о поставках Sputnik V в обмен на информацию о взрывах в Врбетице.

Вице-премьер-министра, министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека допросят правоохранители из-за отмены его визита в Москву в апреле.

Об этом со ссылкой на заявление Гамачека в эфире Чешского телевидения пишет Укринформ.

"Я дам показания полиции во вторник. Я правдиво опишу, как это было. Очевидно, что там не было преступления", - заверил вице-премьер.

Расследование началось после того, как чешское СМИ Seznam Zprvy обнародовало данные о том, что Гамачек якобы хотел поехать в Москву на переговоры о заказе для Чехии роSSийского препарата для прививки от ковида Sputnik V в обмен на информацию о расследовании взрыва складов боеприпасов в Врбетице, случившихся в апреле 2014 года.

За несколько часов до поездки Гамачека и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша объявили, что, по данным чешских сил безопасности, ответственность за взрывы несут сотрудники роSSийского ГРУ. После этого поездку в Москву отменили, аргументировав это необходимостью присутствия Гамачека на заседании правительства. Гамачек тогда по совместительству исполнял обязанности министра не только внутренних, но и внешних дел.

Расследование сейчас ведет Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).

Гамачек опровергал заявление журналистов о спланированном обмене и подал в суд на Seznam Zpr?vy.

Напомним, что Чехия официально объявила о том, что РоSSия стоит за взрывом боеприпасов. По данным чешских СМИ , взрыв устроили, чтобы боеприпасы не продали Украине.

После этого между Прагой и Москвой началось дипломатическое противостояние.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 роSSийских дипломатов, которые считаются сотрудниками роSSийских спецслужб. РоSSия, не соблюдая принципа соразмерности, выслала в ответ 20 чешских дипломатов, в основном из политического отдела.

Чехия после этого объявила, что из Праги должны поехать еще 70 сотрудников посольства. В результате количество дипломатов и служащих в обоих посольствах сравнится.

Чехия также призвала стран-членов Европейского Союза и НАТО с просьбой высылать из страны роSSийских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб.

В июне заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу РФ Александру Змеевському дипломатическую ноту с заявлением, что РоSSия на международном уровне несет ответственность в связи с причастностью к взрывам. В этой ноте Чехия требует полностью компенсировать ущерб от взрыва и призывает роSSийскую сторону начать переговоры по данному вопросу. Сумма ущерба оценивается в 650 млн крон, или около 25,5 млн евро.

В роSSийском МИДе на это ответили, что Чехия скорее дождется "уха от сельди", чем компенсации.