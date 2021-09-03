Куба будет прививать детей от двух лет собственной вакциной от ковида

Куба планирует прививать детей от 2 до 18 лет собственной вакциной Soberana-2. Власти страны хотят достичь уровня вакцинации 90% населения до декабря.

Вакцинацию подростков начнут на этой неделе. Младшие дети будут получать прививки с середины сентября, сообщает Reuters.

В Минздраве страны заявили, что вакцинация будет подобной ежегодным прививкам против различных детских болезней.

По данным государственного производителя Finlay Institute, испытания вакцины на несовершеннолетних подтвердили ее безопасность и вызвали более сильный иммунный ответ, чем у взрослых.

В настоящее время около половины из 11,3 миллиона жителей Кубы получили по меньшей мере одну дозу вакцины, причем более 3,5 миллиона полностью привиты.