Куба будет прививать детей от двух лет собственной вакциной от ковида
Власти страны хотят достичь уровня вакцинации 90% населения до декабря.
Куба планирует прививать детей от 2 до 18 лет собственной вакциной Soberana-2. Власти страны хотят достичь уровня вакцинации 90% населения до декабря.
Вакцинацию подростков начнут на этой неделе. Младшие дети будут получать прививки с середины сентября, сообщает Reuters.
В Минздраве страны заявили, что вакцинация будет подобной ежегодным прививкам против различных детских болезней.
По данным государственного производителя Finlay Institute, испытания вакцины на несовершеннолетних подтвердили ее безопасность и вызвали более сильный иммунный ответ, чем у взрослых.
В настоящее время около половины из 11,3 миллиона жителей Кубы получили по меньшей мере одну дозу вакцины, причем более 3,5 миллиона полностью привиты.