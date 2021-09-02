Минкульт не может инициировать предоставление Одесскому художественному музею статуса национального

По заключению МКИП, для этого отсутствуют правовые основания.

Минкульт не может инициировать предоставление Одесскому художественному музею статуса национального

В МКИП отсутствуют правовые основания инициировать вопрос о предоставлении Одесскому художественному музею статуса национального. Таков официальный ответ МКИП на соответствующее обращение главы ОГА Сергея Гриневецкого, изложенный в письме за подписью заместителя министра Светланы Фоменко, имеющимся в распоряжении LB.

В своем заключении, МКИП ссылается на постановление Кабмина "Об эффективном использовании государственных средств", которое запрещает инициировать вопрос о предоставлении заведениям статуса национального, академического, исследовательского. Этот запрет не касается ряда учреждений, перечисленных в постановлении (как, например, Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции достоинства, Музей истории города Киева, Музей космонавтики им. Королева), но Одесский художественный музей не входит в этот перечень.

Напомним, бывший директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд длительное время боролся за то, чтобы музей получил статус национального учреждения культуры. Если учреждению предоставят национальный статус, оно может перейти из областного бюджета на государственный, соответственно, его финансирование может увеличиться.

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