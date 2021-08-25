Зеленский повысил в звании нового начальника полиции Киева

Ивана Выговский был назначен на должность 11 августа.

Президент Владимир Зеленский повысил в звании главу Национальной полиции Игоря Клименко и вновь назначенного главу полиции Киева Ивана Выговского.

Соответствующий указ №431/2021 от 24 августа обнародован на сайте главы государства.

Согласно указу, главе Нацполиции Игорю Клименко присвоено специальное звание генерала полиции первого ранга, начальнику Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Ивану Выговскому - специальное звание генерала полиции третьего ранга.