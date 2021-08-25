14 депутатов получили награды от Зеленского ко Дню Независимости

Президент раздал три сотни орденов и почетных званий.

Президент Владимир Зеленский ко Дню Независимости отметил 14 депутатов Рады, в том числе девять "слуг", орденами и почетными званиями.

Об этом сообщается в указе №406/2021 от 23 августа.

Наивысшую награду - орден князя Ярослава Мудрого V степени - получил Иван Кириленко из "Батькивщины".

Депутату Рустему Умерову с "Голоса" достался орден "За заслуги" III степени, а депутатам Елене Шуляк и Марии Мезенцевой с "Слуги народа" и вице-спикеру Елене Кондратюк - орден княгини Ольги III степени.

Ряд депутатов получили от Зеленского "заслуженного".

Заслуженный юрист:

Владимир Ватрас - "Слуга народа"

Вельможный Сергей - "Доверие"

Ионушас Сергей - "Слуга народа"

Костин Андрей - "Слуга народа"

Мережко Александр - "Слуга народа"

Михайлюк Галина - "Слуга народа"

Павлиш Павел - "Слуга народа

Заслуженный работник образования:

Констанкевич Ирина - “За будущее”

Заслуженный врач:

Дмитриева Оксана - "Слуга народа”

"Кроме того, отличия от Зеленского получили мэр Кицмани Сергей Булега ("За заслуги" II степени), мэр Бучи Анатолий Федорук ("За заслуги" II степени), мэр Житомира Сергей Сухомлин ("За заслуги" III степени), мэр Тернополя Сергей Надал (заслуженный экономист).

В общем этим указом награды и отличия получили около трех сотен человек.

Среди них, как ранее сообщалось, президент НОК Сергей Бубка, певец Дмитрий Монатик, диригентка Оксана Лынив, бывший тренер сборной по футболу Андрей Шевченко и др.