Украинский военный получил ранения в результате обстрела на Донбассе

Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - средней тяжести.

С начала суток в зоне боевых действий на востоке Украины зафиксировано 2 вражеских обстрела. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новомихайловка противник обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия. В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - средней тяжести.

"На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе роSSийские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате погиб мирный житель и получил ранения военный ВСУ.