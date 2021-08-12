В Латвии предлагают ввести обязательную вакцинацию против ковида для депутатов

Депутат Сейма Латвии Кришьянис Фелдманис предлагает ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для депутатов, чтобы восстановить очную работу парламента с сентября.

Об этом сообщает Delfi.

Депутат подал соответствующие поправки в закон об управлении распространением COVID-19.

В случае отказа, парламентарии будут самостоятельно оплачивать тесты на ковид. Исключением будут политики, которые переболели в последние полгода.

Фелдманис объяснил, что это поможет Сейма более оперативно принимать решения. При этом политик считает, что это будет сигналом для общества, вакцинам можно доверять.

Новые поправки в закон об управлении распространением инфекции COVID-19 также предусматривают право работодателей увольнять работников без COVID-сертификата о вакцинации. Этот же законопроект вводит обязательную вакцинацию для ряда профессий - медиков, работников социального ухода и учителей.

Напомним, в марте Латвия и еще четыре страны Европейского союза призвали к переговорам на высоком уровне по "обеспечению справедливого распределения доз вакцины против коронавируса", заявив, что существующая система к лету создаст "огромные диспропорции" между странами-членами блока.