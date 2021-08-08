Обвиняемые по делу Луценко и Вербицкого вышли на свободу

Сергея Мысливого и Ивана Новотного задержали в марте прошлого года.

Обвиняемые в похищении и пытках активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийстве последнего Иван Новотный и Сергей Мысливый вышли на свободу.

Об этом в соцсети Facebook сообщила журналистка Ольга Худецкая.

Худецкая отметила, что судьи по делу Луценко и Вербицкого "решили сходить дружно в отпуск именно тогда, когда заканчивался срок меры пресечения у двух обвиняемых - Сергея Мысливого и Ивана Новотного".

"Оба находились в розыске, и задержаны только в марте 2020 года. Чуда пока не произошло, оба вышли", - добавила журналистка.

Она добавила, что Новотного застали на выходе из СИЗО - его выпустили ровно в 00:01 по истечении срока меры пресечения. А Мысливого - в Печерском суде, ведь он получил новое подозрение от ГБР и прокуроров, и суд теперь решает, брать ли его вновь под стражу уже по новому подозрению.

Фото: facebook.com/olga.khudetska

Фото: facebook.com/olga.khudetska

Фото: facebook.com/olga.khudetska

Фото: facebook.com/olga.khudetska

Фото: facebook.com/olga.khudetska

Напомним, 6 августа в Офисе генпрокурора заявили, что Новотного та Мысливого могут освободить из-под стражи из-за нарушения процессуального законодательства.

В частности, отметили, что сторона защиты и некоторые судьи отказываются участвовать в заседаниях по делу. А такие действия приводят к тому, что мера пресечения в виде содержания обвиняемых под стражей истекает 7 августа, а ходатайство о его продолжении так и не было рассмотрено в суде.

Мысливый и Новотный находятся под стражей с момента задержания в марте 2020 года. Им инкриминируют участие в преступной организации, похищении и пытках, препятствование мирным собраниям. Мысливому еще инкриминируют убийство Вербицкого, а также использование поддельного паспорта.