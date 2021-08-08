Обвиняемые по делу Луценко и Вербицкого вышли на свободу

Сергея Мысливого и Ивана Новотного задержали в марте прошлого года.

Обвиняемые в похищении и пытках активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийстве последнего Иван Новотный и Сергей Мысливый вышли на свободу.

Об этом в соцсети Facebook сообщила журналистка Ольга Худецкая.

Худецкая отметила, что судьи по делу Луценко и Вербицкого "решили сходить дружно в отпуск именно тогда, когда заканчивался срок меры пресечения у двух обвиняемых - Сергея Мысливого и Ивана Новотного".

"Оба находились в розыске, и задержаны только в марте 2020 года. Чуда пока не произошло, оба вышли", - добавила журналистка.

Она добавила, что Новотного застали на выходе из СИЗО - его выпустили ровно в 00:01 по истечении срока меры пресечения. А Мысливого - в Печерском суде, ведь он получил новое подозрение от ГБР и прокуроров, и суд теперь решает, брать ли его вновь под стражу уже по новому подозрению.

Фото: facebook.com/olga.khudetska
Фото: facebook.com/olga.khudetska
Фото: facebook.com/olga.khudetska
Фото: facebook.com/olga.khudetska
Фото: facebook.com/olga.khudetska

Напомним, 6 августа в Офисе генпрокурора заявили, что Новотного та Мысливого могут освободить из-под стражи из-за нарушения процессуального законодательства.

В частности, отметили, что сторона защиты и некоторые судьи отказываются участвовать в заседаниях по делу. А такие действия приводят к тому, что мера пресечения в виде содержания обвиняемых под стражей истекает 7 августа, а ходатайство о его продолжении так и не было рассмотрено в суде.

Мысливый и Новотный находятся под стражей с момента задержания в марте 2020 года. Им инкриминируют участие в преступной организации, похищении и пытках, препятствование мирным собраниям. Мысливому еще инкриминируют убийство Вербицкого, а также использование поддельного паспорта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Блок рекламы


Похожие новости
Всех восьмерых членов Нацкорпуса, задержанных по делу о рэкете, отправили в СИЗОВсех восьмерых членов Нацкорпуса, задержанных по делу о рэкете, отправили в СИЗО
Сытник: отмена заочного ареста Дубилета больно ударила по делу ПриватБанкаСытник: отмена заочного ареста Дубилета больно ударила по делу ПриватБанка
В Харьковской области проходят обыски по делу, в котором фигурируют члены НацкорпусаВ Харьковской области проходят обыски по делу, в котором фигурируют члены Нацкорпуса
Обвиняемые по делу о "Кузне на Рыбальском" обратятся в ЕСПЧ из-за давления, - адвокатыОбвиняемые по делу о "Кузне на Рыбальском" обратятся в ЕСПЧ из-за давления, - адвокаты
НАБУ попросило суд арестовать Януковича и его сына по делу "Межигорья"НАБУ попросило суд арестовать Януковича и его сына по делу "Межигорья"
Более 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во ФранцииБолее 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во Франции
НАБУ направило в суд обвинительные акты по делу о 17,3 млн гривен ущерба при закупке квартир для НацгвардииНАБУ направило в суд обвинительные акты по делу о 17,3 млн гривен ущерба при закупке квартир для Нацгвардии
Суд по делу об избиении активистов Майдана беркутовцами продолжает исследовать фото и видео доказательстваСуд по делу об избиении активистов Майдана беркутовцами продолжает исследовать фото и видео доказательства
Суд по делу Кернеса начал допрашивать свидетелейСуд по делу Кернеса начал допрашивать свидетелей
Суд по делу Медведчука перенесли на конец июляСуд по делу Медведчука перенесли на конец июля
Последние новости
Подгружаем последние новости