Встреча Байдена и Зеленского определит динамику двусторонних отношений на последующие годы, - Кулеба

Украина имеет четкую стратегию партнерских отношений с США.

Встреча Байдена и Зеленского определит динамику двусторонних отношений на последующие годы, - Кулеба
Фото: РБК-Україна

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского определит динамику двусторонних отношений обеих стран на последующие годы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы готовим первую встречу президентов Украины и Соединенных Штатов Америки, и это, без преувеличения, будет встреча, которая определит динамику двусторонних отношений на последующие годы", - сказал он журналистам в Вашингтоне в пятницу.

Кулеба отметил, что он и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провели "очень предметные разговоры с ключевыми партнерами" - государственным секретарем США Энтони Блинкеном и советником по вопросам национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейком Салливаном.

"Оба разговора были предметными, конструктивными, дружескими, и мы проговорили именно договоренности, на которые выйдут президенты", - добавил он.

Кулеба сообщил, что Украина ведет переговоры с американской стороной по формату визита президента Украины в Вашингтон.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Зеленский приедет в Вашингтон с новым видением отношений Украины с США.

"Президент приедет с совершенно новым видением нашей страны, видением наших отношений с Соединенными Штатами. Это будет впервые за историю независимости Украины, когда мы имеем четкую стратегию, как мы видим развитие наших стратегических партнерских отношений", - пояснил Ермак.

Глава Офиса президента отметил, что во время визита они убедились, что Соединенные Штаты ждут приезда президента Украины в Вашингтон.

"Все настроены, чтобы это был очень продуктивный и очень фундаментальный визит. И встреча с президентом Байденом. Поэтому мы еще раз убедились, что Соединенные Штаты действительно являются стратегическим партнером Украины, мы это услышали неоднократно. Мы услышали, что безопасность и защита Украины и поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности является приоритетом внешней политики Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Напомним, 4 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского.

Визит президента Зеленского в Вашингтон состоится 30 августа.

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