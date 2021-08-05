Умер Евгений Марчук

Ему было 70.

Умер Евгений Марчук
Фото: ukrinform.ua

Умер украинский государственный деятель, генерал армии Украины Евгений Марчук.

Об этом сообщила его жена Лариса Ившина.

"Черный день .... умер ЕК ... остановилось сердце", - написала она в фейсбуке.

"Отошел в лучший мир Евгений Кириллович Марчук. Неожиданно и так больно. Человек-великан, гражданин, патриот, интеллигент!", - сообщил экс-нардеп Владимир Стретович.

Евгений Марчук родился в 1941 году. Работал в КГБ УССР. После провозглашения независимости Украины стал первым главой Службы безопасности Украины.

В июле 1994 года назначен вице-премьер-министром Украины, в октябре того же года - первым вице-премьером. С марта 1995 года - и.о. премьер-министра Украины, первый вице-премьер. С июня 1995 по май 1996 - премьер-министр Украины.

Участвовал в президентских выборах 1999 года, получив в первом туре 8,13% голосов избирателей. В финальной части президентской кампании, в ноябре 1999-го, Указом Президента Леонида Кучмы Марчук был назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.

С июня 2003 по сентябрь 2004 занимал пост Министра обороны Украины, на котором после инициированной Кучмой отставки его сменил генерал Александр Кузьмук.

Дважды избирался народным депутатом Украины - в 1995 и 1998 гг. В Верховной Раде II созыва руководил фракцией "Социально-рыночный выбор". В III созыва возглавлял фракцию СДПУ (о), затем входил в группу "Независимые". Был членом Комитета ВР по вопросам обороны и государственной безопасности, главой Комитета по вопросам социальной политики и труда.

В декабре 2004-го, после отставки с поста главы оборонного ведомства, Марчук возглавил "Партию Свободы". Партия участвовала в парламентских выборах 2006 года.

19 мая 2008-го указом главы государства Виктора Ющенко назначен внештатным советником Президента Украины. Освобожден указом его преемника Виктора Януковича в марте 2010 года.

В декабре 2014 года экс-глава СБУ, экс-министр обороны Евгений Марчук стал координатором сотрудничества Украины с НАТО и ЕС в сфере безопасности.

В мае 2015 года Марчук возглавил подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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