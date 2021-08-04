Подозреваемого в получении взятки главу Харьковского облсовета исключили из фракции "Слуга народа"

Главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна, которого подозревают в получении взятки в размере более 1 млн грн, исключили из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОГА, депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха, передает "Интерфакс-Украина".

"Через полтора часа после того, как стало известно, что ему объявлено о подозрении, было собрано внеочередное заседание фракции и Товмасяна исключили. Решение было принято единогласно", - сказал Семенуха.

Он отметил, что сам Товмасян на заседании не присутствовал.

"Его самого не было. Были почти все, за исключением 2-3 депутатов. Товмасян подал письменное заявление о приостановлении членства во фракции, но мы его не рассматривали, поскольку уже приняли решение об исключении - просто приняли к сведению", - пояснил депутат.

Роман Семенуха также сообщил, что коллеги поддержали его инициативу обратиться к депутатам из других фракций и инициировать внеочередную сессию облсовета.

"Кроме того, было принято решение, что в случае рассмотрения на внеочередной сессии вопроса о новом руководителе облсовета мы будем предлагать на эту должность Александра Попова", - сказал Семенуха.

Как сообщалось, детективы НАБУ сообщили главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По версии следствия, в начале 2021 года глава Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

Напомним, заместителя главы Харьковского областного совета Андрея Малыша и адвоката Руслана Танабаша задержали 22 июля детективы НАБУ. Действия Малыша квалифицировали по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, а адвоката - по ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

24 июля Малыша арестовали с залогом 4,75 млн гривень. 28 июля за него внесли залог, на следующий день чиновник вышел из СИЗО .

За его предполагаемого сообщника залог 714 тысяч гривень внесли еще 27 июля.

23 июля в НАБУ подтвердили обыски у главы Харьковского областного совета Артура Товмасяна, однако опровергли информацию о его задержании.

Артур Товмасян (1981 г.р.) с апреля 2020 года возглавлял Харьковскую райгосадминистрацию. До этого работал на различных должностях в органах юстиции, в том числе возглавлял Управление государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Запорожской области и был заместителем начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы в Харьковской области.

11 декабря депутата от партии "Слуга народа" Артура Товмасяна избрали главой областного совета. Он был единственным претендентом на эту должность.