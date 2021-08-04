Подозреваемого в получении взятки главу Харьковского облсовета исключили из фракции "Слуга народа"
Решение приняли единогласно.
Главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна, которого подозревают в получении взятки в размере более 1 млн грн, исключили из фракции "Слуга народа".
Об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОГА, депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха, передает "Интерфакс-Украина".
"Через полтора часа после того, как стало известно, что ему объявлено о подозрении, было собрано внеочередное заседание фракции и Товмасяна исключили. Решение было принято единогласно", - сказал Семенуха.
Он отметил, что сам Товмасян на заседании не присутствовал.
"Его самого не было. Были почти все, за исключением 2-3 депутатов. Товмасян подал письменное заявление о приостановлении членства во фракции, но мы его не рассматривали, поскольку уже приняли решение об исключении - просто приняли к сведению", - пояснил депутат.
Роман Семенуха также сообщил, что коллеги поддержали его инициативу обратиться к депутатам из других фракций и инициировать внеочередную сессию облсовета.
"Кроме того, было принято решение, что в случае рассмотрения на внеочередной сессии вопроса о новом руководителе облсовета мы будем предлагать на эту должность Александра Попова", - сказал Семенуха.
Как сообщалось, детективы НАБУ сообщили главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
По версии следствия, в начале 2021 года глава Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.
В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.
Напомним, заместителя главы Харьковского областного совета Андрея Малыша и адвоката Руслана Танабаша задержали 22 июля детективы НАБУ. Действия Малыша квалифицировали по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, а адвоката - по ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.
24 июля Малыша арестовали с залогом 4,75 млн гривень. 28 июля за него внесли залог, на следующий день чиновник вышел из СИЗО.
За его предполагаемого сообщника залог 714 тысяч гривень внесли еще 27 июля.
23 июля в НАБУ подтвердили обыски у главы Харьковского областного совета Артура Товмасяна, однако опровергли информацию о его задержании.
Артур Товмасян (1981 г.р.) с апреля 2020 года возглавлял Харьковскую райгосадминистрацию. До этого работал на различных должностях в органах юстиции, в том числе возглавлял Управление государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Запорожской области и был заместителем начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы в Харьковской области.
11 декабря депутата от партии "Слуга народа" Артура Товмасяна избрали главой областного совета. Он был единственным претендентом на эту должность.