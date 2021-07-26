Дело Гандзюк: Апелляционный суд оставил Мангера и Левина под стражей

Решение Днепровского суда оставлено без изменений, а апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемых в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина и Владислава Мангера.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Сегодня, 26 июля, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Днепровского райсуда Киева от 30 июня 2021 года, которым обвиняемым был продлен срок действия меры пресечения до 28 августа 2021 года без определения размера залога.

По результатам апелляционного рассмотрения, постановление следственного судьи Днепровского райсуда было оставлено без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле ее дома. 4 ноября она умерла.

Мангера и Левина подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Отмечалось, что Мангер подвергался критике со стороны активистки Гандзюк и, по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк.

В ноябре прошлого года Мангеру почти вдвое уменьшили залоговую сумму. Его адвокаты настаивали на уменьшении залога в связи с переквалификацией дела с заказа убийства на заказ нанесения тяжких телесных повреждений. Они просили снизить его с 2,5 млн гривен до 148 тысяч грн.

16 июня 2020 года Мангера задержали в Херсоне и под конвоем привезли в Киев во исполнение решения Печерского районного суда Он просил освободить его из-под стражи и упоминал причастность к убийству генерала СБУ Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа.

18 августа в Днепровском райсуде началось первое, подготовительное заседание по вынесению приговора подозреваемым. Левин прибыл в суд полуобнаженным и заявил, что его били.

В настоящее время судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения.