Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания: "Телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка"

Реглятор напомнил, что готовиться к дубляжу каналы должны были в течение двух лет, а не делать некачественный украинский дубляж в последний момент.

Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания: "Телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка"
Фото: DepositphotosRangizzz

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания считает, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка. Речь идет о первой неделе после вступления в силу нового положения языкового закона, устанавливающего обязанность дублировать и демонстрировать кино и программы на украинском языке.

В заявлении на сайте совета говорится, что "одни игроки этого поля сразу проигнорировали требование закона, воспользовались этим для выигрыша в конкурентном соревновании, - и тем самым наметили раздор в индустриальном поле".

"Другие, недолго это терпев, только пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона. Лишь поверхностно - пока - анализируя причины этих потерь, можно назвать ряд причин. Одна из них - категорически низкое качество озвучивания, которое резко оттолкнуло даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть на украинском! Каналы не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года, которые отвел на это законодатель - сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально", - считают в Нацсовете.

В то же время орган критикует и тех, кто "использует язык только как средство разжигания розни".

Напомним, что с 16 июля в Украине вступили в силу новые положения закона о государственном языке, которые устанавливают, что распространение и демонстрация фильмов в Украине должна происходить на украинском языке. Фильмы, созданные на иностранном языке, распространяются и демонстрируются, в том числе и на телевидении, дублированными или озвученными на государственном языке. Наряду с государственным языком, фильмы могут содержать аудиодорожки на других языках. Эти положения неоднократно пытались отменить нардепы, но к моменту вступления в силу новых статей закона им это не удалось.

Группа "1+1 медиа" 23 июля сообщила, что будет транслировать фильмы и сериалы "на языке оригинала", а на украинский переходить постепенно.

Такое решение медиагруппа приняла после критики украинского дубляжа сериала "Сваты".

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