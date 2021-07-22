Сийярто вместе с Кулебой посетит зону разграничения в Луганской области

Главы МИД Венгрии и Украины провели переговоры и обменялись подарками.

Сийярто вместе с Кулебой посетит зону разграничения в Луганской области
Петер Сіярто та Дмитро Кулеба
Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Впервые с начала роSSийской агрессии против Украины в 2014 году председатель Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит зону операции объединенных сил в Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что провел с Сийярто переговоры и имеет три результата. Первый - подписание соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях, которое не могли согласовать семь лет. Во-вторых - договоренности, что до конца июля сопредседатели украинского-венгерской комиссии по вопросам национальных меньшинств проведут встречу и запланируют проведение полноценного заседания комиссии, которая не заседала с 2011 года. Также Сийярто и Кулеба договорились, что в Будапеште будет установлен памятный Крест с надписью "Погибшим за Украину".

"Мы, в свою очередь, предоставим разрешение на выделение дополнительного участка для размещения венгерского военного кладбища в Подполозье в Закарпатской области", - отметил глава МИД Украины.

"Эти договоренности являются важными элементами в решении проблем, которые накопились с Венгрией за последние годы. Мы продолжаем двигаться вперед. Сложно, осторожно, но всегда в интересах Украины, ее безопасности, европейской и евроатлантической интеграции. А начался визит Петера Сийярто с обмену подарками. Я получил венгерский мяч, а Петер - нашу уже легендарную форму с Слава Украине! Теперь в самолет и - вместе на восток", - добавил Кулеба.

Напомним, в мае Сийярто заявил о достижении прогресса в отношениях Украины и Венгрии. С 2017 года они осложнились из-за принятия Верховной Радой нового закона об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начало блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, что разозлила Венгрию, но Будапешт это не устроило.

Еще большее обострение произошло во время местных выборов в октябре 2020 года, когда Сийярто открыто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины", после чего МИД Украины вручило ноту протеста венгерском после.

13 мая 2021 года после переговоров в Братиславе Кулеба сообщил, что Сийярто принял приглашение посетить Донбасс.

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