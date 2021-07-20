Минздрав объявил об открытии пятого этапа вакцинации от коронавируса

Все украинцы от 18 лет могут выбрать удобное место для прививки.

Министерство здравоохранения объявило об открытии пятого этапа вакцинации от коронавируса. Об этом на брифинге объявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку против ковида. Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте иммунизации, в центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь как коллектив", - пояснил он.

В центрах вакцинации и пунктах прививок будет также "живая очередь".

Ляшко также добавил, что с сегодняшнего дня начинают прививать вакциной Moderna. Министр призвал украинцев вакцинироваться и помогать прививаться пожилым людям.

Пятый этап вакцинации, согласно плану, является последним. На этом этапе могут получить прививку все, кто не попал в приоритетные группы, которых вакцинировали на первых четырех этапах. Фактически свободный доступ к вакцинации был открыт еще во время предыдущих этапов, когда появились центры массовой вакцинации. Каждый желающий гарантированно мог получить препарат Coronavac, а вакцины других производителей - в зависимости от приоритетности.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно с помощью «Дії» и сервиса helsi.me.