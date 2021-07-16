Оккупанты обстреляли Нью-Йорк

Информации о пострадавших пока нет.

Фото: Павел Кириленко

РоSSийские наемники обстреляли пгт Нью-Йорк на Донбассе в четверг, в результате чего были повреждены дом и крыша гаража, жители не пострадали.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Сегодня около 19:30 роSSийские оккупанты совершили обстрел пгт Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит. В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших на данный момент нет", - сообщил Кириленко.

Фото: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

Он отметил, что правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны".

Детали происшествия устанавливаются.

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