Более 70% украинцев не доверяют политическим партиям - опрос

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74,2% украинцев не доверяют политическим партиям.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который проводился Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 по 7 июня.

Согласно данным исследования, 19,5% респондентов доверяют политическим партиям, тогда как большинство - почти три четверти - не имеют такого доверия. Молодежь и пожилые респонденты доверяют политическим партиям больше (23,5%), тогда как респонденты среднего возраста менее склонны доверять им (около 16%).

Основные причины недоверия к политическим партиям: невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%) и зависимость от олигархов (31%). Молодые респонденты чаще говорят о проблемах коррупции в партийной жизни и зависимость от олигархов.

По мнению респондентов, политическим партиям в Украине больше всего не хватает умения и желания защищать интересы простых людей (43%) и умения решать конкретные проблемы, волнующие простых граждан (34%). Финансирование опросов осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего было проведено 2003 интервью. Статистическая погрешность выборки - не более 2,4%.