Более 70% украинцев не доверяют политическим партиям - опрос

Граждане разочарованы невыполнением обещаний и коррумпированностью политиков.

Фото: Николай Лазаренко

74,2% украинцев не доверяют политическим партиям.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который проводился Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 по 7 июня.

Согласно данным исследования, 19,5% респондентов доверяют политическим партиям, тогда как большинство - почти три четверти - не имеют такого доверия. Молодежь и пожилые респонденты доверяют политическим партиям больше (23,5%), тогда как респонденты среднего возраста менее склонны доверять им (около 16%).

Основные причины недоверия к политическим партиям: невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%) и зависимость от олигархов (31%). Молодые респонденты чаще говорят о проблемах коррупции в партийной жизни и зависимость от олигархов.

По мнению респондентов, политическим партиям в Украине больше всего не хватает умения и желания защищать интересы простых людей (43%) и умения решать конкретные проблемы, волнующие простых граждан (34%). Финансирование опросов осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего было проведено 2003 интервью. Статистическая погрешность выборки - не более 2,4%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Новинский заявил о возможном уходе из политикиНовинский заявил о возможном уходе из политики
Глава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в УкраинеГлава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты на Донбассе удерживают в секретных тюрьмах более 3500 украинцев, - ДжеппарОккупанты на Донбассе удерживают в секретных тюрьмах более 3500 украинцев, - Джеппар
Более 50 человек подали заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасностиБолее 50 человек подали заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасности
Министр обороны заявил, что для марша женщин-военных на параде разработали новые туфли со шнурками и на более низких каблукахМинистр обороны заявил, что для марша женщин-военных на параде разработали новые туфли со шнурками и на более низких каблуках
С начала года пограничники не пустили в Украину более 2800 россиянС начала года пограничники не пустили в Украину более 2800 россиян
Бесплатным сервисом автоматической оценки недвижимости воспользовались уже 25 тыс. украинцев, - ФГИУБесплатным сервисом автоматической оценки недвижимости воспользовались уже 25 тыс. украинцев, - ФГИУ
Количество сторонников ПЦУ в Украине за год выросло с 42 до 52%, - опросКоличество сторонников ПЦУ в Украине за год выросло с 42 до 52%, - опрос
Проходной барьер в Раду преодолевают семь партий, - опрос КМИСПроходной барьер в Раду преодолевают семь партий, - опрос КМИС
Кулеба: поставки оружия из Германии в Украину являются вопросом принципаКулеба: поставки оружия из Германии в Украину являются вопросом принципа
Кулеба объявил конкурс на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах по всему мируКулеба объявил конкурс на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах по всему миру
Ряд важных стран мира по политическим причинам не продают Украине вооружение, - КулебаРяд важных стран мира по политическим причинам не продают Украине вооружение, - Кулеба
Последние новости
Подгружаем последние новости