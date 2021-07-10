Основные усилия так называемые гуманитарные подразделения РоSSии направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях.

РоSSия использует "социокультурные фонды и центры" для воздействия на население временно оккупированных территорий Украины. Одним из инструментов является фонд "Русский мир", возглавляемый заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком, сообщили на странице ГУ разведки Минобороны Украины в Facebook.

"Под прикрытием этого фонда на временно оккупированной территории востока Украины было открыто представительство так называемого международного культурного проекта "Русский центр", который координирует работу местных органов для осуществления гуманитарной и культурной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Военная разведка Украины отмечает, что основные усилия так называемые гуманитарные подразделения РоSSии направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях.

"Это - искоренение украинского языка и культуры во всех сферах жизнедеятельности местного населения, внедрение роSSийских стандартов образования в местных учебных заведениях, насаждение искаженных исторических фактов по истории региона, дальнейшее ментальное сближение жителей ОРДЛО с населением РФ ", - добавили в Минобороны.

Напомним, что Козак до сих пор остается основным ответственным за оккупированный Донбасс, он курировал работу так называемой Комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территории восточно-южных районов Донецкой и Луганской областей.