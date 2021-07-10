Под прикрытием фонда Козака РоSSия осуществляет гуманитарную агрессию против Украины, - разведка Минобороны

Основные усилия так называемые гуманитарные подразделения РоSSии направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях.

Под прикрытием фонда Козака РоSSия осуществляет гуманитарную агрессию против Украины, - разведка Минобороны
Путин и Козак
Фото: kremlin.ru

РоSSия использует "социокультурные фонды и центры" для воздействия на население временно оккупированных территорий Украины. Одним из инструментов является фонд "Русский мир", возглавляемый заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком, сообщили на странице ГУ разведки Минобороны Украины в Facebook.

"Под прикрытием этого фонда на временно оккупированной территории востока Украины было открыто представительство так называемого международного культурного проекта "Русский центр", который координирует работу местных органов для осуществления гуманитарной и культурной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Военная разведка Украины отмечает, что основные усилия так называемые гуманитарные подразделения РоSSии направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях.

"Это - искоренение украинского языка и культуры во всех сферах жизнедеятельности местного населения, внедрение роSSийских стандартов образования в местных учебных заведениях, насаждение искаженных исторических фактов по истории региона, дальнейшее ментальное сближение жителей ОРДЛО с населением РФ", - добавили в Минобороны.

Напомним, что Козак до сих пор остается основным ответственным за оккупированный Донбасс, он курировал работу так называемой Комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территории восточно-южных районов Донецкой и Луганской областей.  

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