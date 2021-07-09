Киевсовет обратился в Кабмин и ГАСИ по недопущению введения в эксплуатацию «дома-монстра» на Подоле, - заместитель Кличко

Киевсовет обратился в Кабмин и Государственный архитектурно-строительной инспекции о невозможности введения в эксплуатацию «дома-монстра», который расположен по улице Нижний Вал, 27-29, в Подольском районе. Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета, глава Киевской городской организации партии «УДАР Виталия Кличко» Владимир Бондаренко.

Он отметил, что обращение поддержали 76 депутатов Киевсовета.

«Земельный участок расположен в Центральном историческом ареале города, в археологической и архитектурной зонах. Наша позиция неизменна - этажность этого дома должна быть приведена к первичным показателям. Городская власть продолжает отстаивать позицию общины, поэтому мы обратились в Кабинет Министров Украины и Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины с целью недопущения эксплуатации этого здания», - подчеркнул заместитель городского головы.

Ранее, Бондаренко заявлял, что городская власть продолжит бороться против введения в эксплуатацию дома-монстра на Подоле.

Напомним, в 2012 году ООО «Патели Лизинг» получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако, в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК «Подол Престиж») по ул. Нижний Вал, 27-29.

В конце 2014 года, Киевский городской совет подала иск в суд с требованием обязать ООО «Патели Лизинг» снести самовольно достроены этажи на здании.

В ноябре 2019 Хозяйственный суд Киева обязал фирму снести четыре этажа выше восьмого этажа дома (9-12 этажи), ведь они не были предусмотрены проектом и являются самовольно построенными.

21 октября 2020 Северный апелляционный хозяйственный суд Украины решение отменил, и производство по делу закрыл. Позже решение апелляции обжаловали в кассационной инстанции.