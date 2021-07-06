Зеленский ответил на петицию с требованием освобождения Олега Татарова, которая набрала необходимые 25 тыс. голосов

В ответе указано, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством".

Президент Владимир Зеленский дал ответ на петицию об освобождении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тис. голосов.

Петиция была подана главой общественной организации "Цента противодействия коррупции" Виталием Шабуниным. В ответе на сайте Офиса президента указано, что Зеленский рассмотрел электронную петицию № 22/114822-эп "Немедленно освободить Олега Татарова - заместителя главы офиса Президента Зеленского".

"Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", - говорится в ответе.

В ней также указано, что в соответствии с положениями о ОПУ, Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным президентом Украины в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины.

"Офис Президента Украины в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, актами Президента Украины, Кабинета Министров Украины, международными договорами Украины, заключенными в установленном порядке", - заявил Зеленский в ответе.

Автор петиции Виталий Шабунин в Telegram отметил, что отказ Зеленского освобождать Татарова за того, что это не предусмотрено законодательством, "является ложью".

"Ведь президент Украины имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП - и Зеленский неоднократно этим правом пользовался", - написал он, вспоминая указ об увольнении заместителя Андрея Ермака Сергея Трофимова.

Напомним, дело, в котором фигурирует Татаров, касается хищения средств Нацгвардии из-за сделки строительной корпорации с предоставлением НГУ более дешевого жилья для военных. Основным подозреваемым является екс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась. Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров подозревается в предоставлении взятки в 2017 году, когда он работал на "Укрбуд".

Татаров начал фигурировать в деле после того, как Микитась пошел на сделку со следствием и обвинил его в преступлении.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что НАБУ располагает перепиской заместителя председателя Офиса президента Украины Олега Татарова с другими фигурантами дела Максима Микитася. Речь идет о внесении недостоверных данных к экспертизе. Эксперт Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн, а за это он занизил стоимость жилого комплекса с 81 до 7 млн грн.

Татарову несколько раз не могли избрать меру пресечения, а 30 декабря 2020 прокурор Офиса генерального прокурора отозвал из Высшего антикоррупционного суд ходатайство о применении меры пресечения в отношении него.

В ОПУ после начала уголовного производства заявляли, что отстранили Татарова от обязанностей на время следствия, но не уволили.

Кроме этого, в декабре Печерский райсуд решил передать дело Микитася от НАБУ в другое ведомство. Решение принял Сергей Вовк. Судья обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову решить "несуществующий спор о подследственности" и поручить досудебное расследование другому органу. В САП заявили, что Печерский суд не имеет на это полномочий, а дело должно рассматриваться Высшим антикоррупционным судом.

23 декабря заместитель генпрокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению Олега Татарова в причастности к коррупции во времена его работы в "Укрбуд" от НАБУ в СБУ . В НАБУ заявляют, что это решение он принял тайно, без консультаций с САП и самым бюро, и поздно вечером - после 23 часов.

В Офисе генпрокурора заявили, что решение о передаче расследования дела о хищении имущества в Нацгвардии принято на основании судебного решения, вмешательства в деятельность НАБУ нет.

Верховный Суд постановил, что украинское законодательство не предусматривает обжалования решения следственного судьи об обязательстве изменить подследственность в уголовном производстве, то есть дело Микитася останется в СБУ .

Уже 15 января ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова в НАБУ. В феврале Офис генпрокурора вызвал Артема Сытника на допрос. Редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал, что это было сделано, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова.