Адвокаты Порошенко подали в суд на президента Зеленского с требованием обнародовать оригиналы "пленок Бигуса"

"Записи вызывают значительный общественный интерес, а потому должны быть обнародованы", - отметил адвокат.

Адвокаты Порошенко подали в суд на президента Зеленского с требованием обнародовать оригиналы "пленок Бигуса"
Фото: eurosolidarity.org

Адвокаты пятого Президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко подали иск к президенту Владимиру Зеленскому с требованием признать противоправным сокрытие от общества «прослушек» и обязать обнародовать все так называемые «записи Бигуса» в первоначальном виде. Об этом сообщил адвокат Игорь Головань.

«Бигус должен опубликовать все «пленки»! Феерическое интервью Зеленского каналу 1+1 ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео BIHUS info с так называемыми «пленками Медведчука». Не оставило интервью сомнений и в том, что управляемая из президентского офиса и выполненная BIHUS info акция направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского - Петра Порошенко», - написал Головань в Facebook.

«А в отношении Медведчука, - клоунада Бигуса и его команды больше похожа на операцию прикрытия. «Расследователями» сделано все для компрометации «прослушек» и создания условий признания записей недопустимыми доказательствами», - отмечает Игорь Головань.

Он отмечает, что Бигус не выполнил своего обещания опубликовать все разговоры, которые у него есть.

«Вместо публикации записей в том виде, которые Бигус и команда получили от своего источника (понятно, что от Офиса президента, но это - гипотеза), BIHUS info подсунуло обществу три очередных "видосика"с монтированным-перемонтированным аудио. И с хронометражом пытаются нас обмануть. Сначала Бигус ляпнул, что имеет 6 часов записей. Затем «исправился», мол, не 6, а 36. На самом деле хронометраж трех роликов со всеми, по утверждению Бигуса, записями составляет 35 часов 9 минут 14 секунд», - констатировал адвокат.

«Но даже 36 часов никак не соответствуют вздохам Бигуса типа: «Вся редакция уже которую неделю сидит и прослушивает записи». Или: «Вся наша редакция неделями прослушивала записи». Какие недели в 36 часов? Чтобы прослушать 36 часов за одну неделю, даже за пять рабочих дней, надо слушать 7 часов 12 минут ежедневно. Если слушать вдвоем - по 3 часа 36 минут каждому. Втроем - уже по 2 часа 24 минуты. А уже вся редакция опытных расследователей могла бы те жалкие 36 часов проработать за пару дней», - замечает Головань.

«Уверен, Бигус снова врет. Почему? Вполне возможно, боится заказчиков. Ведь записи велись и в 2019 году. И там вполне вероятно есть голоса деятелей действующей власти. Итак, «прослушек» гораздо больше 36 часов. И все записи представляют собой значительный общественный интерес, а потому должны быть обнародованы», - отмечает адвокат пятого Президента.

«Поэтому мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к Президенту Зеленскому и Общественной организации «Том 14» с требованием признать противоправным сокрытие от общества «прослушек» и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде», - резюмирует Головань.

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