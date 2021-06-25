Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Фукса, Фирташа и окружения Путина

Под санкции попали, в частности, бизнесмены Павел Фукс и Дмитрий Фирташ.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня по применению персональных экономических санкций в отношении 540 компаний и 538 человек.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - сказано в документе.

Согласно перечню, под санкции попали бизнесмены Павел Фукс и Дмитрий Фирташ. Это предполагает блокировании их активов в Украине, ограничения торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод денег за пределы Украины, аннулирование определенных лицензий и разрешений. Они также не могут участвовать в приватизации, аренде государственного имущества и тому подобное.

В санкционном списке также оказались роSSийские олигархи и бизнесмены Олег Дерипаска, Аркадий, Борис и Роман Ротенберги, Андрей Черезов, Сулейман Керимов, Алексей Миллер, Юрий Ковальчук, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Мордашов, боевик Игорь Безлер и другие.

РоSSиянам блокируются активы, запрещается выводить деньги из Украины, а также отменяются визы и запрещается въезд в страну.

Подсанкционные лица также теряют все государственные награды. Ограничения будут действовать три года.

Также санкции введены против пропагандистов: Маргариты Симоньян, главного редактора Russia Today, Константина Эрнста, гендиректора Первого канала, а также сотрудников LifeNews и других "рупоров Кремля", а также против боевиков частной военной компании Вагнера, в частности, против ее основателя Дмитрия Уткина.

Среди компании, против которых ввели санкции:

ряд авиакомпаний ("Аэрофлот", "Вертолеты РоSSии", "Газпром авиа", "Руслайн", "Трансаэро" и т.д.);

заводов ("Брянский электромеханический завод", "Улан-Удэнский авиационный завод", "Феодосийский Оптический Завод", "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", "Симферопольский винодельческий завод" и т.д.);

учреждения в оккупированном Россией Крыму (так называемое "Управление делами президента РФ в Республике Крым", "Керченский государственный морской технологический университет", "Санаторий "Гурзуфский" и т.д.);

Крыму (так называемое "Управление делами президента в Республике Крым", "Керченский государственный морской технологический университет", "Санаторий "Гурзуфский" и т.д.); медиа (телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "РоSSия-24", которые входят в структуру Федерального государственного унитарного предприятия "ВсероSSийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", "Национальная медиа группа", "Наше Радио" и т.д.).

Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны решил ввести максимальный комплект санкций против роSSийского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции против Фирташа ввели за поставки сырья, которое идет на военные предприятия РоSSии.

Дмитрий Фирташ был, среди прочего, прямым владельцем предприятия "Крымский титан", расположенного в ныне оккупированном Крыму и перерегистрированного по роSSийскому законодательству, до 2016 года. Компания живет и по украинским законам - пользуется льготами крымской "свободной экономической зоны", которую ввели с начала оккупации.