Совет ЕС продлил на год санкции против РоSSии за оккупацию Крыма
Впервые эти ограничительные меры ввели в июне 2014 года.
Совет Европейского Союза на год продлил санкции против РоSSии за оккупацию Крыма и Севастополя. Таким образом, ограничительные меры действуют до 23 июня 2022 года, говорится на сайте Совета
Санкции включают ограничения на целевой импорт в ЕС товаров из Крыма, а также инфраструктурные и финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.
Экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям для их использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадают под ограничения ЕС.
"Евросоюз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией и продолжает осуждать это нарушение международного права в соответствии с заявлением Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС", - говорится в заявлении.
Впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну. Их продлевают ежегодно. Европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.