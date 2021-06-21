Совет ЕС продлил на год санкции против РоSSии за оккупацию Крыма

Совет Европейского Союза на год продлил санкции против РоSSии за оккупацию Крыма и Севастополя. Таким образом, ограничительные меры действуют до 23 июня 2022 года, говорится на сайте Совета

Санкции включают ограничения на целевой импорт в ЕС товаров из Крыма, а также инфраструктурные и финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

Экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям для их использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадают под ограничения ЕС .

" Евросоюз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией и продолжает осуждать это нарушение международного права в соответствии с заявлением Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС ", - говорится в заявлении.