РоSSия и США увеличили число ядерных боеприпасов, готовых к применению, - SIPRI

За последний год количество боеголовок в мире увеличилось с 3 720 до 3 825.

РоSSия и США увеличили число ядерных боеприпасов, готовых к применению, - SIPRI

В мире увеличивается количество ядерных боеголовок, находящихся на вооружении оперативных сил ядерных держав. За последний год количество таких боеголовок увеличилась с 3 720 до 3 825. Из них около двух тысяч единиц - почти все, принадлежащие РоSSии или США - находились в состоянии повышенной оперативной готовности.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), который был опубликован в понедельник, 14 июня, передает DW.

В то же время общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает сокращаться. Всего на Земле на начало 2021 года в арсенале ядерных государств находилось 13 080 единиц ядерных вооружений. Это на 320 меньше, чем в предыдущем году, и менее одной пятой части оружия, которое ядерные державы имели в разгар "холодной войны" в середине 1980-х годов.

90% этого оружия обладают США и РоSSия. Остальные распределены между Китаем, Францией, Великобританией, Пакистаном, Индией, Израилем и Северной Кореей.

Фото: twitter.com/SIPRIorg

РоSSия увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок. Преимущественно это произошло за счет развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с несколькими межконтинентальными боеголовками, а также баллистическими ракетами подводных лодок.

Все остальные семь ядерных государств также разрабатывают или внедряют новые системы вооружений или заявили о своем намерении это сделать. В частности, Великобритания уже заявила о плане увеличения предельного числа единиц ядерного оружия со 180 до 260. Китай, Индия и Пакистан также расширяют свои ядерные арсеналы.

Северная Корея в течение 2020 года не проводила ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет большой дальности, однако продолжала разработку баллистических ракет малой и большой дальности.

"Продление нового договора СНВ-3 (Договора о стратегических наступательных вооружениях) между Россией и США в феврале этого года пусть и стало облегчением, но перспективы дополнительного двустороннего контроля над ядерными вооружениями между ядерными сверхдержавами остаются низкими", - отметил младший научный сотрудник программы SIPRI по ядерному разоружению и контролю над вооружениями Ханс М. Кристенсен.

Ранее в США заявили о договоренности президентов Байдена и Путина о переговорах по контролю над вооружениями.

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