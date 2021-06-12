Полковника с сообщницей подозревают в вымогательстве взятки за поступление в лицей пограничников

Злоумышленников задержали.

На Сумщине задержали двух человек по подозрению в вымогательстве взятки за зачисление ребенка в лицей Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Полковник, должностное лицо Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" имени И. Харитоненко и его сообщница "требовали и получили от гражданки неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. долларов США".

Фото: ГПСУ

Оба злоумышленника после получения ими взятки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Неправомерные средства изъяты.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании меры пресечения.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Напомним, директора Института рыбного хозяйства УААН задержали за взятку. Согласно материалам следствия, руководитель института требовал от предпринимателя неправомерную выгоду за заключение договора аренды имущества государственного учреждения. Кроме официальных платежей, бизнесмен якобы должен был платить чиновнику 20 тыс. гривен ежемесячно.

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