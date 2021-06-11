Витренко признал, что его назначение не соответствовало западным стандартам

Кадровые изменения в "Нафтогазе" ударили по больному месту.

Витренко признал, что его назначение не соответствовало западным стандартам
Фото: Lb.ua

Глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко признал, что его назначение не соответствовало западным стандартам.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода" во время поездки в США.

Витренко заверил, что у Запада нет претензий к нему как профессионалу, но действительно было некоторое разочарование в связи с тем, как состоялось его назначение.

"Было некоторое разочарование, какие-то существенные вопросы, наверное, к правительству о том, как это было сделано. Сейчас нет никаких вопросов относительно их законности. И сейчас действительно становится понятно, что эти действия имели хорошие намерения, хотя и не соответствовали принципам ОЭСР [Организации экономического сотрудничества и развития] и определенным западным стандартам", - сказал глава правления "Нафтогаза".

По его мнению, кадровые изменения в "Нафтогазе" просто "ударили по больному месту", растревоженному предшествовавшими скандалами вокруг руководства Нацбанка и НАБУ.

"Ситуацию с «Нафтогазом» нужно рассматривать в более широком контексте. Этот широкий контекст состоит в том, что уже идет дискуссия о других важных институтах в Украине и их независимости и о влиянии этой независимости, например, на эффективность борьбы с коррупцией, на налоговую реформу, юридическую реформу в таких учреждениях, как Национальный банк, Национальное антикоррупционное бюро и другие. То есть этот нерв был, как говорят, уже обнажен", - сказал Витренко.

Напомним, 28 апреля Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на эту должность Юрия Витренко. Витренко назначили сроком на год.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что "об "увольнении" узнал из новостей. Он сказал, что не писал никаких заявлений.

По неофициальной информации, из-за увольнения Коболева сорвалась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом.

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