США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2"

Это должно продемонстрировать, что Вашингтон выступает против этого проекта.

Администрация США намерена продолжить введение санкций против "Северного потока 2". Такие действия должны продемонстрировать, что Соединенные Штаты и в дальнейшем выступают против этого проекта.

Об этом заявил в четверг представитель госдепартамента Нед Прайс, передает “Интерфакс-Украина”.

"Мы продолжим вводить ограничительные меры против физлиц и компаний, деятельность которых подпадает под подобные санкции. Таким образом мы продемонстрируем, что выступаем против этого газопровода", - сказал он на брифинге.

Вместе с тем, по словам Прайса, США будут вести переговоры с партнерами, чтобы "не дать РоSSии использовать энергоносители как рычаг давления" в Европе.