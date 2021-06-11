США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2"
Это должно продемонстрировать, что Вашингтон выступает против этого проекта.
Администрация США намерена продолжить введение санкций против "Северного потока 2". Такие действия должны продемонстрировать, что Соединенные Штаты и в дальнейшем выступают против этого проекта.
Об этом заявил в четверг представитель госдепартамента Нед Прайс, передает “Интерфакс-Украина”.
"Мы продолжим вводить ограничительные меры против физлиц и компаний, деятельность которых подпадает под подобные санкции. Таким образом мы продемонстрируем, что выступаем против этого газопровода", - сказал он на брифинге.
Вместе с тем, по словам Прайса, США будут вести переговоры с партнерами, чтобы "не дать РоSSии использовать энергоносители как рычаг давления" в Европе.
Напомним, ранее в администрации США заявили, что вывод Вашингтоном из-под санкций оператора Nord Stream 2 имеет “практическое значение”.