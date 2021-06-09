Албания отменила все ограничения для иностранных туристов
Албанское правительство отменило все коронавирусные ограничения для иностранных туристов, посещающих страну. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.
Отмена ограничений
Для посещения Албании не нужен ПЦР-тест на коронавирус, тест на антитела, паспорт вакцинации или любой другой документ, касающийся пандемии.
Также было отменено 14-дневнуое требование карантина после въезда.
Иностранных туристов только призвали держаться в аэропорту на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, чтобы предотвратить распространение болезни.
Напомним
Кабинет министров Украины пересмотрел ограничения адаптивного карантина, который действует на территории страны. В частности, теперь ресторанам разрешено работать круглосуточно.
При въезде в Украину иностранцы могут предъявлять не только отрицательный ПЦР-тест, но и отрицательный тест на антиген или международный сертификат о полном курсе вакцинации.