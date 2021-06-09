Албания отменила все ограничения для иностранных туристов

Албанское правительство отменило все коронавирусные ограничения для иностранных туристов, посещающих страну. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Фото: et.traveltripsworld.com

Отмена ограничений

Для посещения Албании не нужен ПЦР-тест на коронавирус, тест на антитела, паспорт вакцинации или любой другой документ, касающийся пандемии.

Также было отменено 14-дневнуое требование карантина после въезда.

Иностранных туристов только призвали держаться в аэропорту на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, чтобы предотвратить распространение болезни.

Напомним

Кабинет министров Украины пересмотрел ограничения адаптивного карантина, который действует на территории страны. В частности, теперь ресторанам разрешено работать круглосуточно.

При въезде в Украину иностранцы могут предъявлять не только отрицательный ПЦР-тест, но и отрицательный тест на антиген или международный сертификат о полном курсе вакцинации.