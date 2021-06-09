Европейский суд отменил решение Совета ЕС о санкциях против Януковича и его сына за 2019 год
Ограничительные меры после того продлевались еще дважды и остаются в силе.
Суд Европейского Союза отменил решение Совета ЕС от 2019 о продлении санкций против бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра Януковича.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Суд, систематически отменяющий санкционные решения, уже потерявшие силу, аргументировал свою позицию тем, что Совет ЕС не убедился в том, что украинские судебные органы обеспечили Януковичам права на эффективную защиту.
Решение суда не отменяет санкции, продленные в 2021 году.
Напомним, в марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.
Санкции ежегодно продлевают, но список постоянно сокращается.
Сейчас в нем остаются экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.